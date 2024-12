Lanazione.it - Da Canterbury a Firenze, musica di Natale con il coro del Kent College

Leggi su Lanazione.it

, 12 dicembre 2024 – Dalla chiesa dei Santi Apostoli alla basilica di Santa Croce,, dalla Chiesa episcopale di Saint James fino alla Badia Fiorentina: un viaggio tra bellezza,, arte e fede è quello deldeldelche si esibirà in questi giorni a. Nel repertorio vengono proposti inni e canzoni natalizi come “Tu scendi della stelle”, “Ding dong merrily on high”, “Jingle Bells”, “Stille Nacht”. Un misto disacra e non, moderna e classica come “Rorate caeli” di Josef Rheinberger (pubblicato 1893) o The Lamb (L'agnello) di John Taverner (1982). Il primo appuntamento è sabato 14 dicembre nella Chiesa dei Santi apostoli, alle 18.30 nel corso della messa. Poi doppio appuntamento domenica 15 dicembre alle 11 nel corso della messa in Santa Croce e alle 15 un concerto nella Chiesa episcopale di Saint James.