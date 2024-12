Rompipallone.it - Ranking Uefa, colpo di scena Italia: arriva la svolta

Ultimo aggiornamento 12 Dicembre 2024 9:22 di Giancarlo Spinazzolaildiper l’: laè clamorosa ed improvvisa, ecco cosa accade oraUn martedì di Champions League che più negativo non poteva essere: sconfitte per Inter ed Atalanta, rispettivamente, contro Bayer Leverkusen e Real Madrid edscivolata nuovamente al terzo posto, scavalcata dal Portogallo in un testa a testa che sta alimentando questi primi mesi di campagna europea.Il riscatto totale, però, èto in un mercoledì scintillante. Su tutte la splendida vittoria della Juventus contro il Manchester City, con tanto di ritorno al gol di Vlahovic che ha vinto la sfida diretta con Haaland, ma anche il successo – soffrendo – del Milan sulla Stella Rossa. E dulcis in fundo il pari del Bologna contro il Benfica che è ugualmente di prestigio, anche se i felsinei non hanno ancora vinto in questo torneo.