Pagelle Fiorentina-Lask 7-0 voti e tabellino Conference League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Lecon ie ildi7-0, match valido per la quinta giornata della. Vittoria schiacciante dei ragazzi di Palladino, che rifilando addirittura sette reti agli austriaci, trovando la via del gol in ogni modo. Successo già in ghiaccio a fine primo tempo grazie alla marcature di Sottil, Ikoné e Richardson. Nella ripresa arriva la doppietta di Sottil e il gol di Mandragora, mentre nel finale un’autorete e un rigore trasformato da Gudmundsson completano l’opera e arrotondando il risultato finale.Difficile trovare un migliore in campo stasera nellavista l’ottima prestazione di squadra. Probabilmente la palma spetta a Sottil con i due gol e l’assist messi a referto, peraltro in appena 61 minuti di gioco, ma meritano applausi anche gli altri autori dei gol e la linea difensiva.