Laprimapagina.it - Macchinista cinquantenne di Mercitalia investito e ucciso sui binari da un treno allo scalo merci di Rubiera

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. Undi 57 anni di(azienda del gruppo Ferrovie dello Stato) è statosuida unin corsadinel Reggiano.L’infortunio mortale è avvenuto mercoledì attorno alle 20:40. In base ad una prima parziale ricostruzione che è in corso di verifica da parte dei Carabinieri, ildi 57 anni, un manovratore, stava camminando a piedi per arrivare in stazione dopo avere finito il turno di lavoro. Si sarebbe probabilmente avvicinato troppo aie unregionale lo ha, non lasciandogli scampo.Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, in una nota esprime “profondo dolore” per ilda unnel Reggiano e ha chiesto una relazione dettagliata dell’accaduto.