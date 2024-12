Sport.quotidiano.net - L’iniziativa I proventi dell’asta di beneficenza delle maglie “Special edition“ consegnati al reparto di Oncologia Pediatrica di Pisa. Azzurri in prima linea per aiutare i meno fortunati

L’asta di beneficienzada gara ““, indossate dai ragazzi di mister Calabro, ha avuto un grande successo e ha consentito di portare un aiuto concreto ai. Recentemente Yuri Bianchi, Football Social Responsibility Officer di Carrarese Calcio 1908, e Graziano Cassi, vicepresidente dell’associazione Sport For Children Onlus, hanno visitato “L’Isola dei Girasoli“, un residence pensato per ospitare le famiglie a medio e lungo termine, per il momento dell’accensione dell’albero di Natale e nell’occasione hanno avuto il piacere di poter incontrare i bambini in cura presso ildidell’ospedale diconsegnando ai responsabili delun assegno circolare derivante daidella vendita di. La Carrarese si conferma innel sociale attraverso la collaborazione con l’associazione Sport For Children Onlus per Agbalt (Associazione dei Genitori per l’assistenza a Bambini Affetti da Leucemia e Tumore).