Lavori edilizi | quando si possono fare anche senza dichiararli

è possibiledeiedili e di costruzione in casadover per forza ottenere permessi oal Comune?Nel mondo dell’a e delle costruzioni non tutto è sempre lecito. Innanzi tutto, è necessario che ci sia un titolo abilitativo. Questo consiste in un un’autorizzazione o un permesso che viene rilasciato direttamente dalle autorità competenti – di solito l’amministrazione comunale o enti locali – che permettono a un individuo oppure a un’azienda di eseguire determinatisu un edificio o una proprietà.si(Ansa Foto) – Cityrumors.itLo scopo di questi titoli abilitativi è quello di garantirsi che determinate operazioni edili siano in linea con le normative e con le leggi locali previste, che riguardano i temi della sicurezza e della pianificazione urbana di una città.