Il sondaggio | per i neolaureati italiani l' equilibrio vita-lavoro è al primo posto

Per il 45% deiin discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), l’traprivata e professionale è il fattore più importante nella scelta delimpiego lavorativo. Fondamentale, in tal senso, è lo smart working, che per l’89% dei giovani risulta indispensabile nella scelta della professione ideale. Questi i risultati emersi da uncondotto da Sopra Steria, fra i maggiori player tecnologici in Europa, intitolato: “Global perspectives: Which expectations on the job market”, e realizzato in collaborazione con Discurv.Ma quanto si evince dai risultatinon vale anche per gli altri Paesi europei, dove, secondo il, il principale fattore che guida le nuove generazioni nell’ingresso nel mercato delsono le condizioni salariali; è questo il caso della Francia (61%), della Spagna (49%), dell'Inghilterra (48%) e dell'Italia (41%).