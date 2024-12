Lapresse.it - Coni, Malagò: “Quarto mandato? Lavoro come se non ci fosse limite”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente del, Giovanni, fa il punto dell’anno sportivo nel consueto appuntamento di fine anno con i giornalisti. “E’ stato un anno anche questo molto bello e importante, non c’è da fare autoreferenzialità ma credo che il prestigio delnazionale e internazionale non è diminuito”, dichiara il numero uno delsecondo cui “i risultati sono stati i migliori di sempre, i conti sono in ordine, la qualità dell’organizzazione delè sotto gli occhi dei tutti”.: “Sono fatalista,non ci”“Sono entrato qui che ero poco più che cinquantenne, l’esperienza di vivere la quotidianità di un enteilè stato veramente uno shock, traumatizzante, vista la complessità. Oggi siamo sotto organico, ci siamo da diverso tempo, le strutture sono al”, ha dichiarato il numero uno delche ha poi aggiunto: “Sono molto contento, sono una persona perbene e faccio una vita folle.