Lanazione.it - Approvato il piano strutturale e operativo. La soddisfazione di Prima Montevarchi

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Il Comune dihail, che disegnerà la città del futuro. Una notizia accolta condal movimento, che ha ricordato come il rinnovo degli strumenti urbanistici rappresentano per ogni amministrazione un grosso impegno di responsabilità politica, che concretizza quanto contenuto nell'indirizzo politico del proprio programma elettorale. "E' veramente un vanto che l'amministrazione Chiassai Martini sia riuscita nell'impresa ad ottenere tutto questo in soli 12 mesi dall'adozione delstesso, essendosi saputa districare a menadito nei meandri ed orpelli di leggi sovraordinate e vincoli, più o meno coercitivi - ha aggiunto il movimento - Quindi ci preme sottolineare l'ottimo lavoro svolto dalsindaco, dall'assessore Angiolino Piomboni, dalla dirigente architetto Belardini Patrizia, dal presidente della Commissione 2 e da tutti i consiglieri comunali che hanno dato il loro contributo fattivo".