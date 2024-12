Sport.quotidiano.net - Zlatan Ibrahimovic nominato Partner Operativo da RedBird Capital Partners

s ha annunciato oggi la nomina dicomeper il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan. Un anno esatto oggi. Un anno di Ibra. "Contribuirà a rafforzare la cultura vincente", recitava il comunicato. Nove punti di distanza dalla zona Champions, recita la classifica. E cinque lunghezze di distacco anche dall’Europa minore, seppur con la gara contro il Bologna da recuperare. "Io e Gerry Cardinale parliamo la stessa lingua, siamo due vincenti. Quando abbiamo parlato, gli ho detto che sono l’uomo perfetto. The future is bright". Invece tante, troppe ombre a contrastare quel "il futuro è luminoso" sparato proprio danel giorno della sua prima conferenza da dirigente.