Trasporto Pubblico Locale Faisa-Cisal | Firma ipotesi rinnovo contratto nazionale è primo passo

Il Segretario Generale della, Mauro Mongelli: “Accordo è unindispensabile elemento per lo sviluppo del”Roma.ta l’didelCollettivodi Lavoro per il. L’intesa arriva dopo una massiccia partecipazione dei lavoratori alla mobilitazione dell’8 novembre scorso, ora l’iter proseguirà al Ministero dei Trasporti per una definitiva approvazione.Il Vice Ministro Rixi aveva manifestato disponibilità a ricercare soluzioni condivise per il settore, sul fronte sicurezza i sindacati chiedono l’attuazione del Protocollo anti-aggressioni.Soddisfatto il SegretarioVicario della, Edgardo Fano: «Fatto non accaduto negli ultimi 20 anni – e sottolinea – necessario un intervento emergenziale immediato per il settore, a cui dovrà seguire un patto di prospettiva e di sviluppo del».