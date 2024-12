.com - Milan-Stella Rossa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Impegno casalingo per il, nella sesta giornata di Champions League. I rossoneri ospitano laa San Siro per cercare punti preziosi e inseguire un posto tra le prime otto in classifica, che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale. Gli uomini di Fonseca sono reduci dalla, faticosa, vittoria contro lo Slovan Bratislava e sono fermi a 9 punti. Lainvece ne ha conquistati soltanto 3. La sfida traè in programma oggi, mercoledì 11 dicembre, alle ore 21. Ecco le(4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca(4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson, Maksimovic, Silas; Ndiaye.