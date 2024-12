Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e neve, ancora chiuso il tratto della Ss63 verso il crinale. “Puntiamo a riaprire venerdì”

Reggio Emilia, 11 dicembre 2024 – RestailStatale 63, interrotto nel tardo pomeriggio di ieri in prossimitàlocalità Sparavalle salendoi comuni deldell’Appennino Reggiano, dopo la caduta in strada di diversi alberi e rami spezzati dal pesocaduta abbondantemente da domenica. “a riaprirla”, dicono Emanuele Ferrari ed Enrico Ferretti, sindaci di Castelnovo Monti e Ventasso, tramite una nota diramata dall’Unione Appennino Reggiano (di cui Ferrari è anche presidente). Intanto i tecnici di Anas stanno continuando incessantemente a lavorare insieme ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza. “La situazione non è semplice – spiegano i due sindaci – perché parliamo di un bosco di conifere piuttosto esteso, che al momento mostra una fragilità significativa: ci sono molti alberi che evidenziano rischi di caduta.