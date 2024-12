Oasport.it - LIVE Milano-Calcit 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: 25-15, Egonu e compagne dominano il primo set

Challenge chiamato su palla dentro-fuori.6-1 Termina di poco largo l'attacco dell'opposta slovena.5-1 MONSTER BLOCK!! L'azzurra chiude la porta alla parallela di Pucelj.4-1tempo vincente di Kurtagic.3-1 Mani out di Pucelj.3-0 Muro vincente di, il secondo della sua partita.2-0 Grandissima difesa in tuffo di Boisa sull'attacco in parallela di Sylla. Pucelj vanifica tutto spedendo largo il pallonetto.1-0 Termina largo l'attacco in diagonale di Pucelj.SECONDO SET19.26set in scioltezza per l'Allianz Vero. Le padrone di casa hanno avuto vita facile nel cambiare palla, riuscendo spesso a toccare a muro gli attacchi delle avversarie.25-15 Ace di Kurtagic che regala ailparziale dell'incontro.