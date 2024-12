Oasport.it - LIVE Civitanova-Praia Clube 0-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: Lube avanti 14-6 nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO CIUDAD VOLEY ALLE 17.3017-12tempo vincente di Gargiulo.16-12 Ancora un attacco vincente di Franco, ladeve riconcentrarsi.16-11 Ace Franco.16-10tempo vincente di Pietro.16-9 Nikolov vince il contrasto a rete con Franco e conquista il punto.15-9 Sale in cielo Maicon: l’attacco passa sopra le mani del muro.15-8 Non passa la battuta di Loh.14-8 Mani out di Franco.14-7 Accelerazione profonda e vincente di Lucas Loh.14-6 A segno Gargiulo con iltempo.13-6 Larga l’accelerazione tentata da Franco.12-6 Ancora un attacco incrociato sensazionale di Nikolov.11-6 Mani out di Maicon.11-5 Strepitosa diagonale giocata da fermo da Nikolov.10-5 Sbaglia la battuta Pereira.9-5 Sulla pipe di Nikolov, Pereira ci mette una mano e la sua difesa cade nel campo di