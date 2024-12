Sport.quotidiano.net - Ascoli Calcio: Pulcinelli elogia Di Carlo e annuncia il ritorno di Francesco Forte

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’di Mimmo Difinalmente sembrerebbe aver trovato la strada giusta come gli stessi vertici dirigenziali auspicavano fin dall’avvicendamento che poi ha visto l’arrivo del tecnico sulla panchina bianconera. A commentare gli ultimi risultati del campo e le recenti vicende societarie è stato Massimo. "Ancora non abbiamo fatto nulla rispetto a quelle che stimiamo essere le potenzialità di questo gruppo – commenta il patron, intervenuto lunedì sera nel corso di Tvbandata in onda su Vera tv -. Sicuramente mister Diha fatto un ottimo lavoro. In fase iniziale si è portato dietro i problemi che arrivavano da lontano. È stato difficile cambiare e invertire la rotta. Ora stiamo andando verso la direzione giusta. Ci sono ancora margini di miglioramento, ma siamo tutti sul pezzo".