Dilei.it - Rosangela “Janja” da Silva, chi è la terza moglie di Lula, incontrata in prigione

Femminista, attivista, impegnata a fondo nella politica del suo Paese, il Brasile, da quando aveva appena 17 anni.da, detta, non è solo ladell’attuale Presidente, Luiz Inácioda, ma è anche e soprattutto una brillante sociologa, attenta ai problemi che stringono il luogo in cui vive. Una personalità chiave all’interno dei meccanismi politici brasiliani, che anche prima di conoscere l’attuale marito era ben inserita nelle sue dinamiche. Una donna descritta spesso come solare, dal carattere forte e il sorriso sempre pronto per i fotografi.inoltre non lascia mai il fianco del marito. Non lo ha fatto durante la campagna elettorale che lo ha riportato al comando del Paese, una vera e propria rinascita per, che lo era già stato e aveva poi passato un lungo periodo in carcere, e non lo fa ai comizi o agli incontri istituzionali dopo il gennaio del 2023.