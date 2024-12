.com - Prima Categoria / Il para-rigori Fabio Cartechini si prende la Filottranese: “Puntiamo in alto”

Dueti in tre partite, 270 minuti di imbattibilità e 6 clean sheet stagionali per il classe 1995 ex Aurora Treia: “Qui a Filottrano si può fare calcio. Grazie ai tifosi per il loro sostegno, ci fanno restare sempre sul pezzo. Abbiamo fatto un buon cammino: vogliamo terminare la stagione nei primi 5 posti”FILOTTRANO, 10 dicembre 2024 – Sugli ultimi 7 punti conquistati dallanel girone B dic’è la firma soprattutto di. Il portiere 29enne, ex Recanatese e Aurora Treia, oltre a essere imbattuto da tre partite, hato due, uno a Marchegiani della Sampaolese nella 10^ giornata e l’altro domenica scorsa a Defendi della Real Cameranese. In entrambi i casi è arrivata una vittoria per la squadra di Marco Strappini.“Sul momento non mi entusiasmo molto – spiega a VallesinaTV il portiere della “Nese” -, perché se poi prendo gol poco dopo non serve a nullare un rigore.