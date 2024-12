Isaechia.it - Nobody Wants This, il successo della serie ha messo in pericolo il matrimonio tra Adam Brody e Leighton Meester? La (particolare) risposta dell’attore

è una delle nuovedi maggiordel panorama televisivo grazie anche all’interpretazione di uno degli ex teen boy più amati di fine anni 90/inizio 2000, ovvero.Salito alla ribalta grazie alla sua partecipazione in alcuni episodi di Una mamma per amica, l’attore statunitense ha raggiunto la sua definitiva consacrazione vestendo i panni di Seth Cohen in The O.C dal 2003 al 2007. Dopo tanti altri progetti sia in tv che al cinema.ha ritrovato linfa vitale con, commedia romantica che ha ottenuto molti riscontri positivi non solo dal pubblico ma anche dalla critica.Nei giorni scorsi si era esposto a riguardo anche Paolo Crepet, che ne aveva elogiato la ‘normalità’. In un mondo in cui ormai non si fa altro che trasportare sul piccolo o grande schermo drammi esistenziali o sentimentali, finalmente una‘rassicurante’, dove alla fine l’amore trionfa anche grazie al dialogo e il venirsi incontro.