Musica | Digiacomiana a Praiano una mostra curata dalla Fondazione Bideri

Leggi su Ildenaro.it

Il massimo poeta napoletano in un racconto di canzoni: si intitola «» ladellache da sabato 14 dicembre a(Sa) renderà omaggio a Salvatore di Giacomo. Ospitata nella cappella della Congrega del Rosario, l’esposizione sarà dedicata a quel corposo segmento della sua produzione poetica che, specie tra il 1882 e il 1906, troverà una raffinata trasposizionele, elevando la canzone napoletana ad espressione d’arte. Spartiti, fotografie d’epoca e documenti rari dell’archiviosaranno il punto di partenza di un percorso che combinerà diversi spunti narrativi. Di Salvatore di Giacomo sarà sottolineata la naturale propensione a declinare ariette e sonetti in forma di canzoni. Lo testimonierà una cartolina postale in cui invita l’editore Ferdinandoa recuperare una poesia cedutagli in precedenza, scrivendo: «Cercatela: io le farò un ritornello e vedremo se èlebile».