Lapresse.it - Leonardo Caffo, la sentenza: filosofo condannato a quattro anni

Il Tribunale di Milano hailper maltrattamenti e lesioni sulla ex compagna.Le accuse controÈ laletta nell’aula della quinta sezione penale dal collegio dei giudici Clemente-Natale-Bianchi che hal’intellettuale 36enne per le “inaudite violenze” nei confronti della ex fidanzata palermitana, oggi 31enne, e le “offese raccapriccianti e umilianti” rivolte alla donna fino a “far perdere alla vittima la propria dignità”, invitandola in più occasioni a uccidersi per non essere riuscita “a fare nulla nella vita”.Il divieto di avvicinamentoA ottobre la pm Milda Milli – oggi sostituita in aula dal pm GiovTarzia – aveva chiesto di condannaree mezzo di reclusione. Ad agosto 2022 la gip Ileana Ramundo aveva disposto nei suoi confronti l’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla ragazza che nel processo si è costituita parte civile con l’avvocata Elena Cinzia Tamayer.