Grande Fratello, il verdetto del televoto. Scatta un battibecco tra Stefano e Alfonso

, Amanda,, Federica e Luca: ildel. Ecco la reazione degli inquilini, Amanda,, Federica e Luca si trovano a rischio eliminazione. Nel corso della nuova puntata i quattro gieffini scoprono finalmente l’esito del. Il conduttoreSignorini in diretta rivela l’esito del: “A salvarsi per primo è Luca, e poi a salvarsi è anche Amanda”. Federica si ritrova a rischio eliminazione con, il conduttore dichiara: “Il pubblico da casa ha deciso di dividere questa coppia, non piacete”.Leggi anche, Yulia lascia il reality: svelato il motivo con un comunicato ufficialeLa reazione della CasaFederica risponde: “Non lo so, forse loro speravano in me un’altra scelta, un altro comportamento. Ad oggi sono felice, e va bene così”.