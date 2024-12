Secoloditalia.it - Da miglior ristorante di sushi a bersaglio degli haters: un video inguaia un locale di Bologna

Leggi su Secoloditalia.it

Una pagina social hato undi, fino a pochi giorni fa, al primo posto nella classifica Tripadvisor deii ristoranti giapponesi della città. Tutto è nato da unpostato su Instagram dalla pagina WelcometoBolognina che mostra alcuni inservienti delasiatico intenti a lavorare un tonno sull’asfalto davanti al.La pagina social commenta il filmato in modo decisamente ironico «Street food» per rimarcare l’insolita presenza del pesce sull’asfalto. La ripresa è dall’alto quindi a registrare la scena potrebbero essere stati i condomini della palazzina dirimpettaia. In poche ore ilha superato i tre milioni di visualizzazioni: molti scrivono che non torneranno nel. La sera del 24 novembre buona parte delle prenotazioni viene cancellata.