Agi.it - Continua lo stallo per l'elezione dei giudici della Consulta. Anche il dodicesimo voto è andato a vuoto

AGI - Nuova votazione aper il Parlamento in seduta comune, chiamato a eleggere quattroCorte costituzionale. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto, quindi, si dovrà procedere a un nuovo scrutinio in data da stabilirsi. L'ennesima fumata nera è arrivata nelscrutinio per l'di un giudicee del terzo scrutinio per l'di tre. Nella votazione del Parlamento riunito in seduta comune per l'di un giudice(maggioranza richiesta 3/5 dei componenti) le schede bisono state 270, quelle nulle 13, i voti dispersi 6 e nessun astenuto. Ilper eleggere treCorte costituzionale (maggioranza richiesta 2/3 dei componenti) si è concluso con: 273 schede bi, 8 nulle, 8 voti dispersi e nessun astenuto.