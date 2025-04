Thesocialpost.it - Incidente fatale, com’è morta la 26enne Raffaella Scudiero

Un drammaticostradale si è verificato questa mattina ad Acerra, in via Pietrabianca, al confine con il Casertano. A perdere la vita è stata, 26 anni, rimasta vittima di unimpatto a bordo della sua auto.Secondo le prime ricostruzioni, la giovane era alla guida di una Citroën C3 quando, nel tentativo di sorpassare una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha urtato violentemente il cordolo del marciapiede, terminando la sua corsa all’incrocio con via Toma.Una feritaalla golaL’impatto ha fatto esplodere l’airbag, che avrebbe causato una profonda ferita alla gola, probabilmente provocando il dissanguamento della giovane. I soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente sul posto, ma pernon c’era più nulla da fare.