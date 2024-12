Lanazione.it - Addio a Marisa, seguiva gli incontri al Caffè fin dagli esordi

Ha visto nascere ildella Versiliana seguendolo per 40 lunghissimi anni e diventando a sua volta un personaggio immancabile, se non altro per quella capigliatura che la rendeva unica. Per questo la scomparsa diSbigoli Ferrara (nella foto) ha lasciato un vuoto sotto i pini di viale Morin. Originaria di Firenze e mamma di due figli, aveva 89 anni e faceva l’insegnante. "Apprendiamo con profonda tristezza della scomparsa di– scrive la Fondazione – assidua frequentatrice delfinalbori. Una signora d’altri tempi, elegante, raffinata, con un intelletto vivace e il sorriso sempre sulle labbra. Se ilpotesse disegnare uno spettatore ideale, sarebbe sicuramente lei. Conosceva tutto lo staff e aveva fatto amicizia anche con gli altri frequentatori del