Metropolitanmagazine.it - A Saydnaya, nel carcere dell’orrore, il “mattatoio” di Assad, non c’è più nessuno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo la caduta di, i familiari dei prigionieri si sono riversati nel famigeratodida cui tanti oppositori non sono mai usciti. La folla si è riversata nella famigerata prigione di, che era diventata sinonimo di detenzione arbitraria, tortura e omicidio. Sotto il sole cocente, la gente si è riversata verso la famigerata struttura a nord di Damasco, mentre il traffico si estendeva per chilometri e alcuni lasciavano le loro auto per percorrere a piedi l’ultimo tratto in salita, oltrepassando recinti di filo spinato e torri di guardia.Proprio come i palazzi dihanno rivelato l’entità dell’opulenta ricchezza e del lussuoso stile di vita della famiglia, le sue prigioni hanno confermato gli orrori che i siriani hanno conosciuto fin troppo bene negli ultimi cinque decenni.