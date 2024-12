Quotidiano.net - Xylella in Puglia, “a Ostuni la piana degli ulivi monumentali sotto attacco”. Le ultime notizie del batterio alieno

Roma, 9 dicembre 2024 -in: che fine ha fatto ilinvasivo che ha infettato milioni di, a partire dal Salento? A che punto è la lotta per salvare un patrimonio unico? Mentre a(Brindisi) le luminarie natalizie vestono gliper ricordare che la battaglia non è ancora vinta, abbiamo fatto il punto con Donato Boscia, fitopatologo e dirigente dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (IPSP) del Cnr a Bari.fastidiosa, che fine ha fatto? “In questo momento dal Salento la diffusione verso nord è rallentata – è la premessa di Boscia -. Il territorio marcato dalla sua presenza è circa il 40% della regione. Sono 25 milioni glipresenti in quest’area, in tutta laarrivano a 60-65 milioni. Quelli compromessi dalsono realisticamente oltre 10 milioni.