Vladimir Luxuria investita sulle strisce pedonali

A Roma, nel quartiere Pigneto,è statada un motorino mentre attraversava. L’incidente, avvenuto il 6 dicembre 2024, si è concluso senza gravi conseguenze grazie al cappotto imbottito che indossava. L’attivista, nota per il suo impegno nella comunità LGBTQ , ha raccontato l’accaduto invitando alla prudenza: “Se al posto mio ci fosse stato un bambino, sarebbe stato un dramma.”Il racconto diha condiviso dettagli sull’accaduto in un post instagram, spiegando come il cappotto imbottito abbia attutito l’impatto del motorino. L’autista, secondo quanto dichiarato, si è fermato subito per soccorrerla, dimostrando disponibilità. Tuttavia,ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione ai pedoni, specialmente nelle zone trafficate come il quartiere Pigneto.