Il Big Piano (visto in tv) arriva in piazza San Vittore a Rho. Uno spettacolo interattivo imperdibile per adulti e bambini

Rho (Milano) – Il BiginSana Rho con un doppio appuntamento, domenica 15 e venerdì 20 dicembre. Dopo il suo debutto sul piccolo schermo in diverse trasmissioni televisive, da "Tu si que vales" a "I soliti ignoti", loanimato da musicisti di strada su unforte gigante largo oltre sette metri 'sbarca' nel centro storico rhodense per coinvolgerein attesa del Natale. Fedele riproduzione del grandeforte a pavimento reso famoso da Ton Hanks in Big, ilforte gigante proposto da Prestige Eventi permette di comporre incredibili performance musicali e canore danzando sui tasti collocati a terra. Il repertorio è vasto. Si va dalla musica classica al pop spaziando fra cinque ottave. Si tratta di un complesso sistema di sensori a pavimento azionabili a pressione e grazie alla maestria di musicisti e coreografi ha fatto nascere unocapace di suscitare l'interesse e l'ammirazione del pubblico.