Salvini vuole legalizzare la prostituzione: la controversa maratona social prima di Natale

Matteoaffronta temi caldi in una diretta natalizia: nuovo codice della strada, legalizzazione della, test antidroga per parlamentari e rapporti con il centrodestra. In una diretta di 55 minuti su TikTok, il vicepremier Matteoha toccato diversi temi di attualità, alternando argomenti seri a momenti più leggeri. Tra le dichiarazioni, l’annuncio che il nuovo codice della strada entrerà in vigore il 14 dicembre, introducendo multe più salate e nuove regole., le proposte: legalizzazione dellae test antidroga ai parlamentari Tra le proposte lanciate da, spicca il sì alla legalizzazione della, a patto che siano previsti “controlli sanitari” e il pagamento delle tasse. Una misura che, secondo il leader leghista, potrebbe regolarizzare un fenomeno diffuso e garantire maggiore sicurezza.