Metropolitanmagazine.it - Bill Lawrence risponde alle critiche sul reboot di Scrubs appena annunciato

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo la tanto attesa conferma,difende ildidallo scetticismo e diniziali. In onda per nove stagioni dal 2001 al 2010, la sitcom si è concentrata sulle storie di un gruppo di personale medicoassunto all’ospedale Sacro Cuore.ha avuto come protagonisti Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison, Judy Reyes e John C. McGinley. È stata acclamata dalla critica ed è diventata una serie culto per il suo equilibrio tra umorismo e dramma. Mentre ildiè ancora nelle prime fasi di sviluppo,, su Twitter, ha cercato di contenere lo scetticismo iniziale. Assicurandosi che i soggetti coinvolti sono appassionati dal progetto,ha ripetuto che spetterà ai critici decidere se guardarlo o meno, e alla fine ha chiesto ai fan di dare una possibilità al