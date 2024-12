Zonawrestling.net - WWE: In arrivo una nuova serie colma di leggende su A&E

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE non si sta concentrando solo sul debutto su Netflix con Monday Night Raw, ma realizzerà ancora nuove, al via nel 2025, in collaborazione con A&E.Giovani eLa più vicina ad essere trasmessa sarà WWE LFG (Legends & Future Greats). In questa, che si baserà su giovani promettenti in lizza per ottenere un contratto con la WWE, vedremo i match veri e propri e i dietro le quinte. Grazie all’aiuto di coach settimanali speciali, ovvero leWWE: Undertaker, Booker T, Mickie James e Bubba Ray Dudley, il tutto sotto la supervisione di Paul “Triple H” Levesque e Shawn Michaels. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WRESTLING REPUBLIC (@wrestlingrepublic)I produttori esecutivi sono: Paul “Triple H” Levesque, Lee Fitting, Ben Houser, Shawn Michaels e Jeremy Borash per la WWE.