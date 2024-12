Ilfattoquotidiano.it - La rabbia dei lavoratori di Stellantis e dell’indotto: “Al governo non crediamo più. Il futuro? Noi e la nostra competenza”. Il videoracconto

Giuseppe lavora alla catena di montaggio dello stabilimentodi Mirafiori. O meglio, vorrebbe lavorare, perché in questi primi undici mesi ha lavorato soltanto otto settimane. Il motivo? La cassa integrazione. E a Natale la tredicesima sarà sempre più leggera. “Se va bene 500 euro” aggiunge il suo collega Giacomo che prova: “I soldi per la buonuscita di Tavares ci sono, quelli per le nostre tredicesime invece no”. Oggi a Mirafiori lavorano quasi dodicimila persone. “E all’incirca uno su quattro è in cassa integrazione” racconta al Fatto.it il responsabile Fiom Cgil per Mirafiori Gianni Mannori, a margine dell’assemblea dei delegati del settore automotive torinese. In centinaia hanno riempito la sala. Non solo operai ma anche quadri e impiegati che ad aprile, a 44 anni di distanza dalla marcia dei quarantamila sono tornati in piazza.