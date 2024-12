Lanazione.it - Terza corsia sulla Firenze-mare: obiettivo 2025 per il cantiere

, 7 dicembre 2024 –. Mentre i lavori del lotto zero, quello della cantierizzazione, si dovrebbero chiudere entro questo mese, l’anno prossimo potrebbe essere quello buono per vedere finalmente i lavori delladell’autostrada A11 daa Pistoia, per un totale di 27 chilometri, in entrambe le direzioni di marcia. Nel progetto rientra anche il potenziamento del nodo di Peretola, ossia dell’innesto dell’autostradaviabilità ordinaria fiorentina, con l’di rendere il traffico più fluido grazie appunto alla disponibilità di unain più in tutte e due le direzioni. Ancora un cronoprogramma ufficiale dell’opera non c’è, ma dopo anni di attesa il prossimo potrebbe essere quello buono almeno per due motivi. Il primo è che tutto l’allargamento della, appunto fino a Pistoia, è dentro il piano economico finanziario di Autostrade per l’Italia (pef) consegnato al ministero lo scorso luglio.