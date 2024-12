Sport.quotidiano.net - Savino ok, male Il Bisonte. Prossimo turno da brividi

infrasettimanale in chiaroscuro per le due squadre di volley in A1. LaDel Bene ha vinto in trasferta sul campo del Pinerolo ma l’incontro è stato equilibrato e si è concluso in volata: 1-3 (25-21, 23-25, 23-25, 25-27). Dopo aver perso il primo set le biancoblù si sono poi riprese gli altri tre grazie ad una super Antropova, Mvp con 28 punti, 4 ace e 4 muri, e alle compagne Bajema (14), Carol (13), Graziani (11) e Mingardi (10). Le pinelle hanno disputato una gara impeccabile mettendo alle corde la squadra di Gaspari con una Smarzek inarrestabile (28 punti) e Sorokaite altrettanto incisiva (15). Nelscontro al vertice per Scandicci, domenica 8 alle ore 18 a Palazzo Wanny (diretta Rai Play), contro Milano: entrambe appaiate a 27 punti (Scandicci una gara in meno) dietro al Conegliano.