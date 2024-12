Justcalcio.com - Il Milan si dona al suo nuovo ‘Rei’: “È sulla buona strada per diventare uno dei migliori al mondo”

2024-12-05 07:26:32 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Il, storicamente, ha avuto una relazione con giocatori olandesi: Van Basten, Gullit, Rijkaard, Seedorf. Una testimonianza raccolta da Tijjani Martinus Jan Reijnders Lekatompessy (Zwolle, 1998),‘re’ dio. Almeno da parte rossonera. Grafico delle prestazioni di Reijnders.DribblareL’ex AZ Alkmaarfirmato per 20,5 milioni, fece scalpore già la scorsa stagione, al suo esordio in Serie A: Ha segnato quattro gol e distribuito quattro assist in 50 partite che ha giocato in tutte le competizioni. Questo corso è stato completamente rivelato, fino ail miglior centrocampista del calcio. Una cosa è certa: nessun centrocampista di Serie A ha segnato più gol. In sole 18 partiteha già migliorato la sua produzione di punteggi: aggiunge sette gol e tre assist.