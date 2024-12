Lanazione.it - Bimba di 5 anni sola al compleanno. “Arrivati a casa tantissimi regali”

Castiglione del Lago (Perugia), 6 dicembre 2024 – Nessuno è andato alla sua festa, ma Emma con i tantiricevuti ora vuol fare felici altri bambini meno fortunati. In tanti ricorderanno la storia che circa un mese fa ha fatto il giro d’Italia partendo da una piccola frazione di Castiglione del Lago, dove una mamma aveva raccontato sui social il tristedella propria figlioletta, che ha festeggiato i suoi 5in una sala vuota perché nessuno dei compagni si era presentato all’appuntamento. Un nuovo inizio per Emma e la sua famiglia “C’è voluto un po’ di tempo, compreso quello per uscire dalla bolla mediatica in cui questa storia ci ha catapultati. Ma adesso siamo pronti a parlarne e anche a raccontare quanto di buono è uscito da questa vicenda”, racconta a La Nazione papà Paolo.