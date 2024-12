Liberoquotidiano.it - Sfiduciato il governo Barnier in Francia: il momento dell'annuncio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Inè caduto ildi Michel. L'Assemblea nazionale francese ha approvato la mozione di sfiducia. Hanno votato a favore 331 deputati.era stato nominato primo ministro il 5 settembre. La soglia per far cadere ilera fissata a 289 deputati. Quello diè il secondoa Quinta repubblica che cade per una mozione di sfiducia dopo quello nel 1962 di Georges Pompidou. Nelle immagini ila sfiducia, tra gli applausi dei deputatia sinistra e del Rassemblement National.