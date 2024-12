Oasport.it - Sci alpino, Dominik Paris all’esordio stagionale a Beaver Creek, Marco Odermatt vuole rifarsi dopo Soelden

Il fine settimana di sciaveva in programma due appuntamenti in Nord America:per il maschile negli Stati Uniti e Mont Tremblant per il femminile in Canada. Quest’ultimo è stato cancellato per assenza di neve, mentre si gareggerà in Colorado con un Super G, una discesa libera e un gigante.Si tratterà quindi dell’entrata in scena dei cosiddetti “uomini-jet” con le prime gare veloci della stagione che arriveranno su una pista e una neve sempre molto particolare che si presta ad alcune sorprese.in queste condizioni non si è mai trovato particolarmente a suo agio, basti pensare che su 26 gare in questo contesto è arrivato solo un podio nel 2018 nel Super G. Già un piazzamento nei primi 10 in discesa e nei primi 15 in Super G potrebbe essere un buon viatico per avvicinarsi con fiducia alle gare più favorevoli, Bormio su tutte.