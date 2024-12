Bergamonews.it - Patologia di anca e ginocchio, aperto un ambulatorio dedicato in Habilita San Marco

InSan, il poliin Piazza della Repubblica 10, nel cuore di Bergamo, si amplia il servizio di Ortopedia. In particolare, è stato attivato un nuovoper le patologie dicon la presenza del Dr. Giovanni Cavallazzi, specialista in ortopedia e traumatologia. A lui abbiamo chiesto di approfondire il tema della gonartrosi al, problematica che incontra frequentemente nei pazienti dell’.“La gonartrosi – spiega il dottor Cavallazzi – è unadegenerativa dell’articolazione delche si manifesta attraverso un dolore inizialmente occasionale e saltuario e che poi, progressivamente, con il peggioramento della problematica, diventa sempre più persistente e con un incremento dell’intensità del dolore. Si verifica a causa della degenerazione della cartilagine articolare: una volta danneggiata o usurata infatti la cartilagine non è in grado di rigenerarsi, per cui il processo artrosico progredisce fino a determinare una significativa limitazione dei movimenti.