Cityrumors.it - Mammucari e la lite con Francesca Fagnani a Belve: ecco cosa si sono detti. Perché lo showman ha lasciato lo studio

lascia lodiin piena intervista. L’indiscrezione sullaconsi arricchisce di nuovi particolari.Teoabbandona lodidurante l’intervista di. Il celebreavrebbe dovuto prendere parte alla fortunata trasmissione di Raidue con la giornalista che è ormai famosa per le sue domande al vetriolo.non avrebbe retto emotivamente alle questioni sollevate durante la chiacchierata: a riportarlo è Davide Maggio che scrive come la conversazione fra i due interlocutori sia degenerata nel giro di pochi istanti, nemmeno il tempo di dire la celebre frase: “Che Belva si sente?”.Teo(foto: Ansa) cityrumors.itazzanna, metaforicamente, e se ne va. Subito dopo l’indiscrezione lanciata da Maggio, emergono nuovi particolari: in primis legati al tono della chiacchierata.