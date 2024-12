Ho chiamato la polizia L’ex volto di Canale 5 choc da Caterina Balivo Vittima di uno stalker

Leggi su Caffeinamagazine.it

Oggiha dedicato la prima parte del suo programma del primo pomeriggio La volta buona alla cronaca e in questa occasione la presentatrice si è collegata con un’ex protagonista di Uomini e Donne per affrontare un tema molto importante, quello della violenza contro le donne. “Il mio incubo è nato nel periodo di Pasqua del 2022. Ho conosciuto questa persona – che non è mai stato un mio fidanzato, ci tengo a precisarlo – in un bar”, ha esordito.“Era una persona che ho conosciuto per caso con la scusa del cagnolino. Io cercavo in quel periodo qualcuno che seguisse il mio cagnolino e lui si è proposto di tenermelo. Mi sono subito fidato di lui perché sua mamma in passato ha lavorato con me. Abbiamo iniziato così questa amicizia affettuosa perché lo vedevo tutti i giorni”, ha detto ancora.