Auto in fiamme nella notte: indagini per identificare i responsabili del rogo

L'Aquila - Incendio doloso in via Sardi distrugge un furgone, danneggia un negozio e un condominio. Polizia a caccia degliri. Unadi tensione a via Sardi, dove un furgone Citroen appartenente a una ditta di informatica è stato completamente distrutto da un incendio. L’episodio si è verificato intorno alle 3:30, svegliando i residenti, allertati dal crepitio dellee da un forte odore di bruciato. L’incendio, che dai primi accertamenti sembra essere di natura dolosa, è partito dal cofano del mezzo, divorandolo rapidamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona, che hanno domato lee messo in sicurezza l’area. Subito dopo è arrivata la polizia scientifica, incaricata di raccogliere indizi e verificare la dinamica dell’accaduto. Le prime ipotesi degli inquirenti puntano su un possibile atto mirato contro la ditta proprietaria del furgone.