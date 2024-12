Puntomagazine.it - Solofra, Montoro e San Michele di Serino. 3 anziane seguono i consigli dei carabinieri: fallisce tentativo di truffa

tori falliscono i colpi grazie alla vigilanza degli anziani: intervento tempestivo deitori in azione ieri mattina ae Sandi, ma i colpi falliscono: gli anziani presi come obiettivo, ricordando idell’Arma in merito ad analoghi episodi, divulgati sia dagli organi d’informazione che con apposite locandine affisse in paese, hanno avvisato subito i propri familiari e richiesto l’intervento dei.Analogo nei tre casi il modus operandi: il malvivente contatta telefonicamente la vittima prescelta (di età compresa tra 70 e 90 anni) e le chiede somme di denaro o oggetti valori per aiutare un parente in difficoltà.Questa volta le vittime, che avevano bene in mente queiche da tempo, sia a livello centrale che locale, le Istituzioni divulgano per prevenire le truffe agli anziani, si sono avvedute in tempo deldi raggiro e hanno subito allertato il “112”.