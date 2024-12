Gamberorosso.it - Smettiamola di portare in tavola lo spumante secco per il dolce

Ci sono tanti modi per rovinare un bel pranzo o una cena. Ma ce n'è uno che imperversa e che ha un tasso di frequenza altissimo, tanto in casa, quanto al ristorante. Lasciati alle spalle, gli antipasti, i primi e i secondi, è l'ora di servire il. Ed è qui che si verifica il dramma: dal nulla si palesa unoda abbinare al dessert. Orrore e raccapriccio. Queste poche battute non potranno essere sufficienti per raccontare quanto possa essere sbagliato l'abbinamento di un vinocon il. Nonostante tutto ci proveremo.Col dessert, no all'abbinamento per contrastoLa teoria classica dell'abbinamento propone due tipi di accostamento vino-cibo: uno è quello per contrasto, l'altro è quello per concordanza. Per esempio, se abbiamo un cibo succulento, abbineremo un vino dotato di tannino per fare in modo che quest'ultimo contrasti e metta in equilibrio quella determinata caratteristica del piatto.