Roma lavoro in palestra a tre giorni dal Lecce Da valutare Hummels e Cristante

La Le condizioni dei due giocatorisi è allenata ina tredal match contro il, in programma allo stadio Olimpico nella giornata di sabato 7 dicembre.in gruppo per Artem Dovbyk, reduce dalla partita di lunedì giocata in condizioni non ottimali, come rivelato da Ranieri nel post gara. Presente anche Paulo Dybala, che insegue una maglia da titolare contro i salentini. Riposo invece per, entrambi sotto osservazione dopo i fastidi accusati nel match contro l’Atalanta. In caso di recupero del tedesco, Ranieri dovrebbe confermare la difesa a tre. Altrimenti, si tornerà al reparto a quattro con Mancini e Ndicka al centro. Un altro dubbio di formazione riguarda Lorenzo Pellegrini, rimasto in panchina nelle ultime due gare contro Tottenham e Atalanta.