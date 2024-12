Liberoquotidiano.it - "Per cosa si è congratulata". Incontro Meloni-Orban, parte la sfida all'Europa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il supporto alla Nato e all'Unione europea per stabilizzare i Balcani, consolidare il concetto di "paesi sicuri", il bilancio della presidenza ungherese del semestre Ue. Di questo hanno parlato la premier italiana Giorgiae l'omologo ungherese Viktornel loro faccia a faccia di un'ora e mezza di questo pomeriggio a Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio si èconper la riuscita della Presidenza semestrale di turno del Consiglio dell'Unione europea, in particolare per l'adozione della dichiarazione di Budapest sulla competitività, oltre all'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione con l'Albania e i progressi fatti con Bulgaria e Romania per quanto riguarda l'ampliamento dell'area Schengen. Facendo seguito ai colloqui nel corso dell'ultima visita a Roma lo scorso giugno, i due leader hanno ribadito l'impegno a promuovere ulteriormente ilnariato bilaterale.