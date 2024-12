Bergamonews.it - Natale creativo con Tantemani alla Libreria Incrocio Quarenghi

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Il Laboratorio, progetto della Cooperativa sociale Patronato San Vincenzo che lavora con persone con fragilità e persone con disabilità cognitiva usando l’arte e la creatività come strumenti di relazione, dal 7 dicembre fino asi trasferiscedi Bergamo, in via32, con tutti i suoi prodotti artigianali e con una proposta di laboratori creativi aperti al pubblico e a partecipazione gratuita.La sala dellasolitamente utilizzata per le presentazioni di libri, dal 7 al 24 dicembre ospiterà lo shop di, diventando un vivace spazio di creatività, colore e festa, all’insegna dell’inclusione.Il negozio diinaugura sabato 7 dicembre con un evento gratuito aperto al pubblico per un pomeriggio all’insegna della creatività: alle 16.