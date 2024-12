Formiche.net - Ecco come Londra rilancia l’industria della Difesa nazionale

Leggi su Formiche.net

Mentre il Regno Unito sta portando avanti la Strategic defence review (Sdr) per adeguare le proprie Forze armate agli scenari conflittuali odierni,annuncia anche una strategia dedicata a sostegno del. La nuova Defence industrial strategy (Dis) ha infatti il duplice obiettivo di potenziare il comparto industriale e fare da volàno per la crescita economica. Le due strategie saranno l’una complementare all’altra. Se la Sdr specifica quali sono le esigenze operative delle Forze armate, la Dis serve a fare in modo chesia in grado di sostenerle e dire al contempo produzione e posti di lavoro. I dettagli del documentoIn base a quanto dichiarato dal governo britannico, la strategia si baserà su quattro pilastri fondamentali che permettano di conseguire gli obiettivi prefissati: priorità al, collaborazioni tra pubblico e privato, riformanormativa degli appalti e nomina di un Direttoreper gli armamenti.